„B:REAL“ 2024: Die Promis und alle weiteren Infos

Mit „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ schaffte es im Juni 2023 ein weiteres Reality-Format ins deutsche Fernsehen. RTLZWEI zeigte bislang 84 Folgen der Show und kündigte an, ab Anfang November weitere Episoden auszustrahlen. Hier erfährst du alles, was über die neue Staffel bekannt ist.

„B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ begleitet mehr oder weniger prominente Personen mit der Kamera und zeigt ihren ganz normalen Alltag. Je nachdem, wo die Teilnehmer leben, begibst du dich nach Köln, München oder in andere deutsche Städte.

Es ist wieder Zeit, Buße zu tun: Oliver Jones nimmt zehn Promis in die Mangel und hält ihnen, ihre TV-Fehltritte vor. Dieses Mal ist die Moderatorin auch als Familientherapeutin im Einsatz, denn mit Thorsten und Nico Legat, wird ein Vater-Sohn-Gespann an der Sendung teilnehmen. Welche Promis noch mit ihrem Verhalten konfrontiert werden und alle weiteren Infos gibt es hier.

Die Neuzugänge sind Giulia Siegel, Frank Fussbroich und Yasin Mohamed. Alle drei sind keine Unbekannten in der Reality-TV-Welt. Siegel war schon 2009 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Außerdem beehrte sie unter anderem 2017 das „Sommerhaus der Stars“, 2021 „Promis unter Palmen“ und 2023 „Kampf der Realitystars“ mit ihrer Anwesenheit.

Yasin Mohamed spielte 2019 und 2020 für den FC Bayern München Basketball und verlegte sich anschließend auf Reality-Shows. In diesem Bereich nahm er 2020 an „Temptation Island“ teil. 2021 folgte „Reality Shore“ und 2022 „Kampf der Realitystars“. Auch bei „The 50“ gehörte er zur Besetzung.

Was über die neue Staffel von „B:REAL“ bekannt ist

RTL hat bereits einige Ereignisse veröffentlicht, die in der neuen Staffel zu sehen sein werden. So wurde beispielsweise bei Nathalie Gaus vor einigen Monaten eine Krebserkrankung festgestellt. Die Kameras sind dabei, wie sie sich zu den notwendigen Arztbesuchen begibt und mit der Erkrankung auseinandersetzt. Zudem haben sie und ihr Verlobter Cosimo Citiolo seit einiger Zeit vor, ein Baby zu bekommen. Allerdings wird Nathalie einfach nicht schwanger. Auch in dieser Angelegenheit denkt Nathalie über eine medizinische Behandlung nach.