Krasse Intrige gegen Claudia Obert bei 'Promis unter Palmen': "Schwätzer und Schleimer"

In "Promis unter Palmen" brechen alte Konflikte wieder auf: Eine geheime Verschwörung gegen Claudia Obert sorgt für Spannungen. Lisha sabotiert das Teamspiel, um ihre Pläne zu verwirklichen. Menowin Fröhlich hat düstere Vorahnungen, während Cosimo Citiolo zwischen Freundschaft und Konkurrenz steht.

"Es gibt nichts Schöneres als Frieden und Liebe", freute sich der erleuchtete Menowin Fröhlich (37) in der vorletzten Folge "Promis unter Palmen" auf SAT.1. Indem er Christo aus dem selbsternannten "Team OG" ("Original Gangsters") vor dem Rauswurf bewahrt hatte, hatte er zwar Iris Klein (57) "geopfert" und war seiner guten Freundin Melody Haase (31) in den Rücken gefallen, aber egal: Jetzt waren alle im Haus "Team Liebe", glaubte er ernsthaft. Melody hatte da so ihre Zweifel: "Alle schleimen sich gegenseitig voll, damit sie noch hierbleiben können."

Bevor schließlich klar wurde, dass es mit dem Frieden in der Villa tatsächlich nicht so weit her war, gab's noch eine kleine Vergnügung: Die Promis mussten sich in kleinen Sketchen gegenseitig nachahmen, bewertet wurde das von einer "unabhängigen Jury". Die bestand, doch das erfuhren alle erst später, aus den bereits Ausgeschiedenen Kim-Virginia Hartung (29), Eike Immel (64) und Yvonne Woelke (45). Erstaunlich gut parodierte Lisha Savage (38) Claudia Obert (63), Christo Manazidis (38) Cosimo Citiolo (43) und Claudia wiederum Christo. Letzterer wurde den Preis zugesprochen: eine Ganzkörpermassage.

Der geheime Plan von "Team OG" Womöglich ihr Abschiedsgeschenk, denn im Hintergrund braute sich ein Gewitter gegen sie zusammen. Christo und Lisha waren sich einig, dass man die Champagnerfreundin schnellstmöglich loswerden wollte. Lisha: "Ich wünsche mir so sehr, dass Nikola, ich oder Chris Teamkapitän werden – und dann fliegt diese Hexe, bevor sie bis drei zählen kann!" Von wegen "Alle sind Team Liebe", "Team OG" operierte mittlerweile lediglich im Untergrund!

Doch nachdem beim Kapitänsspiel fast alle bis zum Schluss im Kuhkostüm Stromschläge ausgehalten haben, entschied schließlich ein Würfelspiel, wer die Kapitänsehre bekam, und das waren Cosimo und Menowin. Damit fürchtete Christo, bald auf der Abschussliste zu stehen, doch Lisha hatte einen Plan: Sie wollte absichtlich so schlecht spielen, dass ihr Team (Cosimo) verliert, versprach sie ihrem Kumpel Chris (Team Menowin). Denn aus dem Verliererteam werden bekanntlich zwei Promis für die Rauswahl nominiert: "Ihr werdet gewinnen, ich und Claudia werden vorne stehen – und ihr ballert Claudia raus."

Freundschafts-Aus bei Claudia und Cosimo Gesagt, getan: Lisha sabotierte subtil das Teamspiel, einen Auto-Parcours mit Aufgaben. Keiner bemerkte ihre Taktik, die dennoch aufging. Team Cosimo verlor. Eigentlich müsste er nun Nikola Glumac (28) und Lisha nominieren, hatte er seiner "guten Freundin" Claudia doch einst versprochen, sie stets zu verschonen. Niko war allerdings sein "Homie", wie Lisha ihn erinnerte, die ihm vermeintlich aufopferungsvoll nahelegte, sie und Claudia zu wählen.

Als Cosimo das schließlich tatsächlich tat, war Claudia entsetzt, beschimpfte ihn als "Schwätzer" und "Schleimer". Cosimo war nun ebenfalls sauer und drohte im Gegenzug, ihr auf Instagram zu entfolgen, und hatte "Toilette im Kopf". Die Reality-Freundschaft ging in die Brüche ...

Üble Schwingungen im "Promis unter Palmen"-Haus Vor der endgültigen Rauswahl bat Falschspielerin Lisha schließlich noch Friedensengel Menowin, gegen die bösen Energien im Haus zu beten, was dieser bereitwillig tat – und eine Eingebung bekam: Sie habe bereits als kleines Kind viel einstecken müssen, aber stets den Mund gehalten, erklärte er Lisha, die baff war ob dieses Wissens, das er eigentlich nicht haben könne: "Krasser Typ!"

Der krasse Typ fragte sie überdies nach Figuren in ihrem Zuhause, und tatsächlich gab es wohl eine, über deren Herkunft sie sich unklar war. "Man muss aufpassen, was man sich ins Haus holt, Leute", riet er. Aufpassen mit Götzenfiguren: "Alles raus!" Der hinzugekommene Cosimo war geschockt: Hatte er etwa wegen seiner Sammlung an Masters-of-the-Universe-, Ninja-Turtles- und Sesamstraßen-Figuren so oft Ärger mit dem Finanzamt? Nein, keine Sorge, He-Man, Tiffy & Co. seien kein Problem, beruhigte ihn Menowin.

Dann ging es zur Exit-Zeremonie, die ausging wie von "Team OG" geplant: Claudia Obert, in der ersten "Promis unter Palmen"-Staffel 2020 übel gemobbt, ist bei ihrem Comeback nun aus der Show getrickst worden und darf nicht wie der Rest nächste Woche um den Jackpot von 44.200 Euro kämpfen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!