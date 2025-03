"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Romeo": Kritik zum RTL-Krimi mit Cosima Henman

In ihrem vierten Fall bekommen es die Ermittler Konrad Behringer (Antoine Monot Jr.) und Ela Jenning (Cosima Henman) mit dem Personal einer noblen Privatschule zu tun. Dort wird der Vertrauenslehrer ermordet – ausgerechnet am Tag der offenen Tür. Die Direktorin (Valerie Neuenfels) mauert, was Informationen betrifft. Dafür steigt ein nicht gerade sympathischer Kollege vom LKA, Dr. Oliver Schöpfner (Max von Thun), den Franken-Ermittlern aufs Dach. Ela Jennings wird in in "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Romeo" als neue Deutsch- und Englisch-Lehrerin in die Schule eingeschleust – und muss mangels Ausbildung vor ihren Schülern improvisieren.