Darts-WM 2025 im TV und Stream: Alle Infos zum Sport-Event

Um die Jahreswende findet stets ein Sport-Event statt, das in der jüngsten Vergangenheit massiv an Beliebtheit gewonnen hat: die Darts-WM. Das kommende globale Turnier startet am 15. Dezember 2024, das Finale findet am 3. Januar 2025 statt. Hier bekommst du alle Infos dazu, wo du die Darts-WM 2025 live schauen kannst.