Die Bestie von Bayonne: Kritik zur Serie heute im ZDF

In der ersten Folge der Krimiserie "Die Bestie von Bayonne" wird in der baskischen Küstenstadt Bayonne ein elfjähriges Mädchen entführt. Polizist Pierre Castaing (Olivier Marchal) glaubt bald, den Täter gefasst zu haben. Doch dessen Frau gibt ihm ein Alibi und Castaing, der sich zu sehr in den Fall verbeißt, wird davon abgezogen.