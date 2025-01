"Die Piratinnen": Alle Infos zur spektakulären ARTE-Doku von Laurence Thiriat und Frédéric Malègue

Es ist die bedrückende Enge weiblicher Rollen- und Lebensmuster, die neben Heirat und Bürgerlichkeit nur wenig Raum lässt. Und doch erzählt die Geschichtsdoku "Die Piratinnen", die ARTE in deutscher Erstausstrahlung zeigt, von einem Traum – in dem kurzzeitig für einige wenige Frauen ein Ausbrechen aus den Zwängen einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft möglich schien.

"Herrin der Meere"

Den ehrfurchtsvollen Titel "Königin der Freibeuter von Santo Domingo" hatte sich Marie-Ann Dieu-Le-Veut erstritten. Gegen die koloniale Übermacht trat Louise Antonini an. Sie stellte sich als Piratin an die Seite von Sklaven – in deren Freiheitskampf. Einen Zerrspiegel der konventionellen Erwartungen ihrer Zeit gab auch die Piratin Mary Read ab: Sie stellt die Ordnung der Dinge auf den Kopf, indem sie sich als Mann ausgab, um in See zu stechen und zu den Waffen greifen zu können.