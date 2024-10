Die erfolgreichsten "Die Höhle der Löwen"-Produkte: Einhorn-Kondom und Trinkmahlzeit

Für VOX avancierte die Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) zu so einem großen Erfolg, dass aktuell bereits die 15. Staffel läuft. In der Adaption des britischen Formats „Dragons’ Den“ werben Unternehmensgründer und Erfinder bei prominenten Investoren – den sogenannten „Löwen“ – um Unterstützung. Wir blicken auf einige der erfolgreichsten Unternehmen, die bei DHDL zu sehen waren.

1. Einhorn-Kondome (2. Staffel, 2015) Mit ihrem frechen Auftritt in Einhornkostümen sorgten Philip Siefer und Waldemar Zeiler für Aufmerksamkeit. Für eine Finanzierung durch die Löwen reichte es allerdings nicht, vor allem weil die Investoren 300.000 Euro für einen zehnprozentigen Anteil an dem Anbieter von fair und nachhaltig erzeugten Kondomen als zu hoch empfanden. Einigen gefiel auch nicht, dass die Hälfte der Gewinne an soziale Projekte gehen sollte. Ein besonderer Erfolg wurde das Projekt trotzdem. Damit sind nicht nur die Millionenumsätze gemeint, die das Berliner Unternehmen heute erzielt. 2016 schafften die Gründer auch alle Hierarchien ab und ließen ihr Team selbst über Gehälter und Urlaubstage entscheiden. 2019 verschenkten sie dann einen Großteil ihres Unternehmens und brachten es als Verantwortungseigentum in eine Stiftung ein.

2. Ankerkraut (3. Staffel, 2016) Als Anne und Stefan Lemcke 2016 ihr Familienunternehmen Ankerkraut sympathisch in der Show vorstellten, erkannte Frank Thelen schnell das Potenzial. Der Investor erwarb für 300.000 Euro 20 Prozent der Anteile an der auf Gewürze und Gewürzmischungen ohne Geschmacksverstärker spezialisierten Marke. Auch dank der treuen Community setzte das Hamburger Unternehmen wenige Jahre später 50 Millionen Euro um und beschäftigte rund 250 Mitarbeiter. 2021 gab es ein Wiedersehen mit Anne und Stefan bei DHDL. Dieses Mal traten die beiden allerdings als Gastjuroren auf. Ein Jahr später übernahm der umstrittene Lebensmittelgigant Nestlé die Mehrheit an Ankerkraut. Das dürfte Thelen einen zweistelligen Millionenbetrag und dem Gründerpaar sogar deutlich mehr als 100 Millionen Euro eingebracht haben. Gekostet hat der Verkauf Ankerkraut aber auch einige treue Fans und Kunden.

3. Evopark (3. Staffel, 2016) Evopark ist ein weiteres Beispiel für einen bemerkenswerten Erfolg ohne Finanzierung durch die Löwen. Marik Hermann, Sven Lackinger, Maximilian Messing und Tobias Weiper priesen in der Show eine universelle Parkkarte an. Das Konzept kam zwar bei den Investoren an, die angebotenen 1,5 Millionen Euro waren den Kölner Studenten aber zu wenig, sodass sie die Finanzierung durch die Löwen ablehnten. Eine gute Entscheidung. Denn noch im selben Jahr bezahlte der Autohersteller Porsche für eine Minderheitsbeteiligung einen Millionenbetrag. 2017 verkauften die Gründer dann die Anteilsmehrheit lukrativ an einen Spezialisten für Parkhaussysteme.

4. Finanzguru (5. Staffel, 2018) Die Beteiligung an Finanzguru ließ sich Löwe Carsten Maschmeyer 2018 eine volle Million Euro kosten. Dafür erhielt er 12,5 Prozent der Anteile an dem von den Zwillingen Alexander und Benjamin Michel gegründeten Unternehmen, das über eine eigene App Nutzern die Verwaltung und Optimierung ihrer Finanzen erleichtern soll. Heute dürfte die Finanzguru-App über 1,5 Millionen registrierte Nutzer haben und das Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als fünf Millionen Euro erzielen. Experten taxieren den Firmenwert inzwischen auf rund 75 Millionen Euro.

5. YFood (5. Staffel, 2018) Ebenfalls in der fünften Staffel stellten Noel Bollmann und Benjamin Kremer ihr erst ein Jahr zuvor gegründetes Unternehmen YFood vor. Frank Thelen bezahlte für eine Beteiligung von 20 Prozent an den Anbieter von Flüssigmahlzeiten 200.000 Euro. Dank weiterer Finanzierungen konnte YFood seitdem auch ins Ausland expandieren und verkaufte bislang über 125 Millionen Trinkmahlzeiten. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei mehr als 120 Millionen Euro. Inzwischen ist auch hier der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé eingestiegen, hat die Gründer reich und einige Fans der ersten Stunde ziemlich unglücklich gemacht.