"Faszination Europa (1): Ein Kontinent – Fünf Welten": Infos zur Doku mit bemerkenswerten Tieraufnahmen

Die neue ARTE-Serie "Faszination Europa" offenbart mit bemerkenswerten Tieraufnahmen und Kommentaren von Benno Fürmann die unbekannte Vielfalt des Kontinents.

Auf dem unterschätzten, weil kleinen Kontinent Europa spielen sich, glaubt man Text und Kamera, geheimnisvolle, ungeahnte Szenen ab. Europas Tierwelt "muss keinen Vergleich scheuen", behauptet der Tierfilmer und -produzent Christian Baumeister und führt vor, was die versteckte Kamera in hochaufgelösten Bildern und Zeitraffern so hergibt: Blauwale fernab der Küste bei den Azoren, in deren Bugwellen sich die Delfine surfend tummeln, Braunbärenfamilien im Kaukasus, Rotfüchse und, ja, Stechmücken in Londons Seitenstraßen und in den U-Bahn-Schächten.

In einer Ouvertüre und fünf weiteren Folgen à 45 Minuten zeigt die Serie "Faszination Europa: Ein Kontinent – Fünf Welten", bei ARTE immer donnerstags, 20.15 Uhr, eine für uns zu weiten Teilen unsichtbare Welt, von der wir zum Teil "nicht einmal wissen, dass sie existiert". Selbst wenn man manches vielleicht schon in anderen Naturfilmen gesehen hat – kämpfende Steinböcke bei der Brunft, niedliche Braunbärenbabys beim Klettern -, so werden sie hier doch in einen neuen faszinierenden Zusammenhang gebracht. Die Landschaft spielt mit – Islands Geysire, Schlangeninseln in Nordmazedonien, schneebedeckte Steinriesen im Kaukasus. Es ist ein einziges Spektakel.

Fündig werden die Naturfilmer auf ungeahnte Weise in unmittelbarer städtischer Nachbarschaft (Achtung, Füchse!), aber auch in den entlegensten Winkeln des Kontinents. Was die versteckte Kamera nicht leisten kann, besorgt der leicht pathetische märchenhafte Kommentar, den Benno Fürmann mit tief gelegtem Brustton zelebriert. Vermenschlichung, man weiß es ja, ist das Geheimnis des Tierfilms, das uns, die Krone der Schöpfung, so ungehindert in seinen Bann zu ziehen versteht.

