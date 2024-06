Festivals im TV: Die Open-Air-Konzerte von Rock am Ring, splash!, Wacken und Deichbrand

Jeden Sommer pilgern Tausende von Musik-Fans zu Festivals wie Rock am Ring, Hurricane und Deichbrand. Wer keine Lust auf die lange Anfahrt hat oder das Eintrittsgeld sparen möchte, der kann viele Festivals auch am heimischen Fernseher oder am PC verfolgen. Hier erfährst du, wann und wo du die besten Konzerte zu sehen bekommst.

Das splash! Festival Ein jährlicher Pflichttermin für Hip-Hop-Fans ist das splash!, das seit 2009 auf der Halbinsel Ferropolis in der Nähe von Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt stattfindet. Die diesjährige Auflage steht vom 4. bis zum 6. Juli 2024 auf dem Programm, zugesagt haben unter anderem Shirin David, Juju, Playboi Carti und 21 Savage. Gestreamt werden die Auftritte vom splash! auf der Webseite von Arte. Dort stehen übrigens auch verschiedene Konzerte vom splash! 2023 zur Verfügung – allerdings nur noch bis zum 30. Juni 2024. Auch im Fernsehen wird Arte einige Konzerte vom splash! 2023 zeigen. Jedoch hat der Sender noch nicht bekannt gegeben, wann er dies tun wird.

Das Deichbrand Festival Zu einem der beliebtesten Festivals Deutschlands hat sich das Deichbrand gemausert, das auf dem Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz seine Heimat hat. Es bietet eine recht große Bandbreite von Acts und spricht damit Fans verschiedener Musikrichtungen an. Vom 18. bis zum 21. Juli 2024 stehen unter anderem Kings of Leon, The Prodigy, Peter Fox, Cro, Alligatoah, Scooter und Nina Chuba auf der Bühne. Aufgrund einer Kollaboration sind ihre Auftritte auf der Musik-Plattform von O2 zu sehen. Dort wird ebenfalls das Highfield Festival übertragen, das vom 16. bis zum 18. August 2024 stattfindet.

Das Wacken Open Air Wenn du auf härtere Musik stehst, dann interessierst du dich mit Sicherheit für das Wacken Open Air. Das Kult-Festival geht jedes Jahr am ersten August-Wochenende in der schleswig-holsteinischen Gemeinde, der es seinen Namen zu verdanken hat, über die Bühne. Zu den Highlights der diesjährigen Auflage gehören die Scorpions, In Extremo, Amon Amarth und Blind Guardian. Die 85.000 Tickets für das diesjährige Festival waren binnen weniger Stunden ausverkauft. Wenn du dich also für die Auftritte interessierst, dann ist vom 31. Juli bis zum 3. August MagentaMusik deine Anlaufstelle. Denn aufgrund einer Kollaboration des Festivals mit der Telekom sind die Gigs exklusiv auf der Streaming-Plattform zu sehen. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass Aufzeichnungen später im Jahr bei 3sat gezeigt werden.