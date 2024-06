GNTM-Model erlebt skurillen Moment mit Victoria Beckham: Ohne Hose im Schlafzimmer!

In der ZDF-Show 'Neo Ragazzi' berichtet Supermodel Lorena Rae von ihrer ersten Begegnung mit Victoria Beckham. Was als formelle Einladung begann, endete in einem amüsanten und surrealen Erlebnis in Beckhams Haus.

Lorena Rae ist im niedersächsischen Diepholz geboren, als Model aber längst weltweit bekannt. Zu Gast im ZDF-Talk "Neo Ragazzi" plauderte die 29-Jährige nun munter über ihre Begegnungen mit so manch internationalem Star. Auch mit Victoria Beckham ist Rae befreundet, wie sie in der Sendung (abrufbar in der ZDFmediathek) verriet: "Ich liebe sie. Sie ist so unfassbar lustig – ich weiß, das denkt man nicht über sie."

Vor allem das erste Aufeinandertreffen zwischen dem deutschen "Victoria's Secret"-Model und der britischen Mode-Ikone, die mit Ex-Fußball-Star David Beckham verheiratet ist, sei amüsant verlaufen. "Mir wurde mal ein Anzug von ihr geschenkt und den musste ich dann anpassen lassen. Ich kannte sie damals noch nicht persönlich, mein Freund kannte aber David", erklärte Rae. "Die Hose war zu kurz. Und dann hat sie gesagt: 'Kein Problem, komm morgen vorbei, ich hab eh ein Fitting mit meinen Leuten, die können dir die Hose etwas länger machen.'"

Lorena Rae über Victoria Beckham: "Sie ist einfach der Boss" Rae habe zunächst angenommen, in Beckhams Büro eingeladen worden zu sein. Tatsächlich sei sie jedoch von dem früheren Spice-Girls-Mitglied in ihrem Haus in London empfangen worden. "Ich dachte so: 'Ach du Sch..., jetzt bin ich bei denen zu Hause'", gestand Rae. "Vor allem, sie ist ja auch so eine Persönlichkeit, sie nimmt den Raum ein, aber auf positive Art und Weise. Sie ist einfach der Boss."

Beim gemeinsamen Fitting habe sich Beckham dem Model schließlich sogar ihre eigene Kleidung angeboten – ein "surrealer Moment", wie sich Rae erinnert: "Wir waren oben in ihrem Schlafzimmer und standen da beide ohne Hose. Und dann meinte sie so: Probier mal meine an!" Beckham sei schlichtweg "todeslustig", resümierte Rae. Und: "Sie kippt auch kein Glas weg" – eine Enthüllung, die Moderator Tommi Schmitt zu einer noch deutlicheren Zusammenfassung bewegte: "Sie trinkt. Sie ballert!"



