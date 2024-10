Gesichtstattoo und blonde Haare: Das ist aus Charlotte Roche geworden

Ob der Post eine Rückkehr in die Öffentlichkeit einläuten soll, ließ Roche im Verborgenen. Auch darüber, was sie innerhalb der vergangenen Jahre getan hat, verriet sie (noch?) nichts. Ihren Fans scheint das aber erst einmal egal zu sein. Viele freuten sich in der Kommentarspalte über das Lebenszeichen. "Ich freu mich so, dich zu sehen! Du wurdest sehr vermisst", schrieb eine Nutzerin. Eine andere kommentierte: "Wow, ich hab Gänsehaut und kann's nicht fassen. Weißt du eigentlich, wie lange ich darauf gewartet habe?" Eine weitere freute sich: "Mein Herz geht auf! Schön, dich wiederzusehen. Danke für alles!"