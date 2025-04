Klaas Heufer-Umlauf irritiert mit neuer Show: Nun melden sich auch Promis zu Wort

Klaas Heufer-Umlauf präsentiert neue Show

ProSieben kündigt die neue Show von Klaas Heufer-Umlauf auf ihrem Instagram-Kanal an. Angepriesen wird eine Verbrauchersendung. "Neues Verbrauchermagazin auf ProSieben: Wie spare ich beim Bahnfahren? Welche Schadstoffe sind in unseren Konsumgütern? Quo Vadis Medizin-Standort Deutschland? Klaas steht mit Rat und Tat zur Seite", schreibt der Sender. Das Ratgeber-Format soll von Klaas Heufer-Umlauf moderiert werden und noch in diesem Frühjahr bei ProSieben starten. Der 41-Jährige soll darin "testen, probieren und analysieren". "Ich freue mich sehr, dass ProSieben mit einem Verbrauchermagazin jetzt noch näher an die Zuschauerinnen und Zuschauer heranrückt. Wer informiert bleiben will, kommt an ProSieben nicht vorbei", erklärt der ProSieben-Chef Hannes Hiller das neue Format vor. Doch die Zuschauer reagierten sofort auf diese Ankündigung. Es folgten zahlreiche Kommentare auf Instagram.