Handball-EM 2022 im TV: Wann spielt Deutschland heute? Wer überträgt?

Deutschland hat sich bei der Handball-EM als Gruppensieger für die Hauptrunde qualifiziert, doch das Team wird weiter von Corona gebeutelt. Wie der DHB am 19. Januar mitteilte, seien mittlerweile zwölf Spieler positiv getestet worden. Dennoch will das Team das Turnier fortsetzen. "Wir haben in der Mannschaft darüber gesprochen, wie wir das Turnier fortsetzen und zu Ende bringen können. Das ist unser klares Ziel, alles andere war nicht unser Thema. Auch wenn wir alle auf Abstand unterwegs sind - so einen Zusammenhalt wie in den vergangenen Tagen habe ich selten erlebt", sagte Kapitän Johannes Golla. Das erste Hauptrundenspiel gegen Spanien findet am 20. Januar statt, eine Verlegung des Spiels wird geprüft.