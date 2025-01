Interessante Fakten zur ZDF-Serie „Frühling“ mit Simone Thomalla

Seit dem Jahr 2011 verzaubert die Serie „Frühling“ das ZDF-Publikum mit einer ganz eigenen Mischung aus Humor, Idylle, Romantik und einer Spur Drama. Mit etwa sechs Millionen Zuschauern pro neuer Folge hat sich die „Herzkino“-Serie eine treue Fangruppe erobert. Im Rahmen der aktuellen 14. Staffel gibt es ein besonderes Jubiläum, da nun die 50. Episode läuft: Deswegen präsentieren wir ein paar interessante Fakten zum Erfolgsformat.

Frühling? Gibt’s doch gar nicht – und ist dennoch ein Tourismusfaktor! Fans, die auf der Deutschlandkarte nach Frühling suchen, steht eine Enttäuschung bevor. Denn der Handlungsort ist fiktiv. Sind denn die pittoresken Ansichten und die malerischen Bergpanoramen etwa im Computer entstanden? Nein. Das meiste, was die Serie dem Publikum als Frühling verkauft, findet sich so oder so ähnlich in der oberbayrischen Gemeinde Bayrischzell. Das gilt etwa für das berühmte „Café Huber“. Als Kulisse fungiert zudem das nahe Pfarrdorf Parsberg. Dreharbeiten fanden aber auch schon im benachbarten Österreich, nämlich in der Gemeinde Thiersee, statt. Auch wenn Frühling so nicht existiert, kurbelt die Serie den Tourismus in der Region an. Schließlich lassen sich zahlreiche Drehorte und das Panorama besichtigen. So erklärt der Bürgermeister von Bayrischzell mit etwas Stolz, dass viele Fans der Serie seine Gemeinde besuchen.

„Frühling“ ist längst keine „One-Woman-Show“ mehr und das war so gar nicht geplant In den ersten Jahren war „Frühling“ fast so etwas wie eine „One-Woman-Show“, bei der Simone Thomalla als engagierte „Dorfhelferin“ Katja Baumann alles überstrahlte. 2018 hatte dann eine junge Frau namens Julia Willecke – lange Zeit besser als Julia Beautx bekannt – einen Auftritt als Schülerin Lilly Engel. Eigentlich sollte die Influencerin, der auf YouTube mehr als 2,6 Millionen Abonnenten folgen, nur einen kurzen Auftritt haben. Doch Julia kam so gut an, dass sie erst zum festen Teil des Ensembles und später zu einer zweiten Hauptdarstellerin avancierte. Durch ihre Fangemeinde erschließt die 26-Jährige „Frühling“ auf jeden Fall ein junges Publikum, das ohne sie wahrscheinlich nicht unbedingt eine Serie im ZDF verfolgen würde.

Das Geheimnis um den Kirsch-Streuselkuchen „Frühling“-Fans wissen: Die berühmteste Leckerei, die die Serie zu bieten hat, ist der Kirsch-Streuselkuchen. Besonders Pfarrer Sebastian Sonnleitner kann von der kalorienreichen Köstlichkeit bekanntlich kaum lassen. Dazu gehört allerdings wohl einiges an Schauspielkunst. Denn Johannes Herrschmann, der den Geistlichen verkörpert, macht im Interview ein überraschendes Geständnis: „Ich mag keinen Kirsch-Streusel.“ Auch Simone Thomalla ist unerwarteterweise nicht davon begeistert und meint: „Es sind für mich die schlimmsten Szenen, wenn wir den Kuchen essen müssen.“ Und Julia Willecke? Die hat angeblich in der Serie noch nie ein Stück probieren dürfen. Vielleicht backt sie deswegen in einem Special zur 14. Staffel den Kultkuchen nach. Wer das auch tun und sich selbst davon überzeugen möchte, ob der Kirsch-Streuselkuchen schmeckt, findet hier das Originalrezept:



Die Hauptdarstellerinnen haben ein Mitspracherecht bei ihren Kostümen Auch die beiden Hauptdarstellerinnen dürfen nicht frei entscheiden, welche Kleidungsstücke sie in der Serie tragen. Schließlich sollen die Kostüme zu ihren Figuren passen. Allerdings haben sie wohl ein Mitsprache- bzw. Vetorecht. So erklärt Julia Willecke beim Blick hinter die Kulissen, dass sie beim Dreh keine Kleidung tragen müsse, in der sie sich gar nicht wohlfühle. Gleichwohl seien die Kostüme, die ihre Figur bevorzuge, nicht ihr Geschmack: „Ich selber trage mehr so Streetstyle, so coolere Sachen.“