Iris Klein über brisante Peinlichkeit bei "Promis unter Palmen": "Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal"

Die erste Folge "Promis unter Palmen" lief am Montag, dem 17. Februar in Sat.1 über die Bildschirme. Doch das war wohl nur das Warm-Up. Die nächste Episode bietet reichlich Zündstoff, denn dann werden Iris Klein und ihre Rivalin Yvonne Woelke aufeinandertreffen. „Das ist die Dreckschlampe, die mir meinen Ehemann weggenommen hat“, bezeichnetet die Mutter von Daniela Katzenberger Yvonne Woelke beim Wiedersehen bei "Promi Big Brother". Doch auch bei "Promis unter Palmen" wird es wohl sehr emotional werden, wenn sich die beiden Frauen begegnen. Iris Klein entschuldigte sich bereits für gewisse Peinlichkeiten, die Vorfallen werden.

"Ich werde mich in der Sendung sehr emotional und vor allen Dingen immer real zeigen, da ich mich niemals verstellen werde", verriet Iris Klein bereits vor der Ausstrahlung von "Promis unter Palmen". Damit dürfte vor allem ihr Wiedersehen mit Yvonne Woelke gemeint sein. Einst waren die beiden befreundet, bis Peter, der Ehemann von Iris Klein, als Begleitperson von "Dschungelcamp"-Teilnehmer Lucas Cordalis nach Australien reiste. Dort bandelte er anscheinend mit Yvonne Woelke an, die ebenfalls als Begleitperson vor Ort war. Zunächst stritten die beiden eine Beziehung ab, doch in Deutschland machten sie ihre Liebelei offizielle und Iris Klein trennte sich von ihrem Mann. In der zweiten Folge "Promis unter Palmen" treffen die Erzfeindinnen nun erneut aufeinander, wobei anscheinend die Fetzen fliegen werden.

Emotionen, Streit und Peinlichkeiten

"Vielleicht werden einige Dinge für den einen oder anderen peinlich sein und dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal" ,kündigte Iris Klein den kommenden Zoff im Gespräch mit Spot on news an. Was bei "Promis unter Palmen" ans Licht kommen wird, ließ sie offen, ebenso für wen es peinlich werden wird. Antworten gibt es in der zweiten Folge "Promis unter Palmen" am Montag, den 24. Februar um 20:15 Uhr in Sat.1 oder vorab bei Joyn.