Kampf der Realitystars 2022: Geld oder Briefe - unmoralisches Angebot für Elena

Elena gibt den Bewohnern, die schon am längsten in der Sala sind, ihren Brief: Schäfer Heinrich, Ronald Schill, Yasin Mohamed und Sissi Hofbauer. Außerdem darf die junge Mutter Yeliz Koc ihren Brief lesen, so Elenes Entscheidung. Wie immer bei diesen Dingen fließen viele Tränen. Nur Ronald nimmt seine Botschaft aus der Heimat gelassen: Der Richter hat einen Brief von Reality-Queen Claudia Obert bekommen. Wie ... traurig eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Iris muss einen weiteren Rückschlag verkraften, denn als Letzteingezogene ist sie leer ausgegangen. Dabei hätte sich der Brief für sie als Mutter und Ehefrau doch viel mehr gelohnt als für Ronald - findet sie.