Leichtathletik-EM 2022 im TV: Start, Sendetermine, Kommentatoren und Zeitplan

Die Leichtathletik-EM 2022 findet im Rahmen der European Championships statt – und ist für die deutschen Athletinnen und Athleten ein echtes Heimspiel. ARD und ZDF übertragen in großem Umfang. Hier finden Sie alle Infos.

Bei der Leichathletik-WM 2022 in Eugene/USA blieb das deutsche Team deutlich hinter den Erwartungen zurück. Am Ende reichte es lediglich für zwei Medaillen. Weitspringerin Malaika Mihambo verteidigte ihren WM-Titel von 2020, die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen lief überraschend zu Bronze. Bei den Europameisterschaften in München sollen die deutschen Fans nun häufiger Grund zum Jubeln haben.

Wann findet die Leichtathletik-EM statt? Die EM wird von Montag, 15. August, bis Sonntag, 21. August im Münchner Olympiastadion ausgetragen. Sie ist eingebettet in die European Championships 2022, einem Multisport-Event mit ingesamt neun kontinentalen Titelkämpfen. Neben Leichtathletik gibt es in München Europameisterschaften in den Sportarten Beachvolleyball, Tischtennis, Rudern, Kanu, Klettern, Radsport (Straße, Bahn, Mountainbike und BMX), Turnen und Triathlon. Alle Infos und Sendetermine zu den European Championships 2022 München finden Sie hier.

Wo wird die Leichtathletik-EM 2022 übertragen? ARD und ZDF übertragen im Rahmen der Berichterstattung zu den European Championships im Wechsel. Die Leichtathletik-EM wird dabei im Programm der beiden Sender einen prominenten Platz einnehmen. Schon vormittags gibt es Vorläufe, Qualifikationen und vereinzeilte Entscheidungen zu sehen – als Livestream in den Mediatheken sowie unter sportschau.de und sportstudio.de und natürlich im linearen TV. Den Großteil der Entscheidungen gibt es dann zur Primetime.

Wer sind die Kommentatoren und Experten? In der ARD kommentieren Ralf Scholt, Willi Hark und Tim Tonder (Livestream). Claus Lufen ist als Moderator im Stadion, Frank Busemann ist der Experte. Im ZDF heißen die Kommentatoren Peter Leissl, Marc Windgassen und Fabian Meseberg. Norbert König ist für Moderation und Interviews zuständig.

Wer sind die deutschen Stars bei der EM? Malaika Mihambo, das große Aushängeschild der deutschen Leichtathletik, wird natürlich auch diesmal im Fokus stehen. Die Weitsprung-Olympiasiegerin und mehrfache Sportlerin des Jahres gilt nach ihrem WM-Titel in Eugene auch in München als Favoritin auf Gold. Das Weitsprung-Finale findet am Donnerstag, 18. August, statt. Publikumsliebling Gesa Felicitas Krause hat eine schwere Saison hinter sich, bei der WM kämpfte sie sich über 3000 Meter Hindernis immerhin ins Finale. Bei den europäischen Titelkämpfen ist die Konkurrenz wesentlich kleiner, sodass Krause trotz Formschwäche zumindest auf eine Medaille schielen könnte. Ähnliches gilt für die Langstrecklerin Konstanze Klosterhalfen. Die deutschen Sprinterinnen werden auch bei der EM-Staffel für eine Medaille gehandelt.

Bei den deutschen Zehnkämpfern um Ex-Weltmeister Niklas Kaul bleibt abzuwarten, wie sie nach der WM den zweiten Zehnkampf innerhalb weniger Wochen verkraften. In den Wurfdisziplinen dürfte vor allem von den Speerwerfern viel zu erwarten sein, auch wenn die deutsche Dominanz in dieser Disziplin Geschichte ist.

Leichtathletik-EM: Sendetermine und Zeitplan ARD und ZDF übertragen umfänglich im linearen TV. Aufgeteilt sind die Wettkampftage in Vormittags- und Abendsession. Wegen der anderen Wettkämpfe der European Championships ist die Leichtathletik-Übertragung im linearen TV zumindest tagsüber nicht durchgängig. Für diesen Fall gibt es aber ein umfangreiches Livestream-Angebot. Den kompletten Zeitplan finden Sie auf der offiziellen Webseite der Leichtathletik-EM. Wir haben Ihnen die TV-Sendezeiten mit den Highlights zusammengestellt.