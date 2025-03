"Let's Dance": Welche Promis sind raus? Wer ist tanzt noch in der RTL-Show?

Große Gefühle beim "Let's Dance"-Juror: Das ist Liebesleben von Jorge Gonzales

Jorge González, bekannt aus "Germany"s Next Topmodel" und "Let"s Dance", fand sein Liebesglück in Deutschland. Doch nach 25 Jahren folgte die Trennung. Der Kubaner hat verraten, wie es aktuell in Liebesdingen bei ihm aussieht.