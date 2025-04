Nach über 40 Jahren: Spektakulärer „Aktenzeichen XY“-Fall gelöst

Das ist damals passiert

Am 25. Oktober 1984 war Günter S. im Siegerland (NRW) spurlos verschwunden und wurde dann von Fernfahrern an der A 45 in Hagen aufgefunden. Vor seinem Tod verhielt sich der 34-jährige merkwürdig: Seiner Frau gegenüber gab er an, dass ihm jemand etwas antun wolle. Weiterhin gab die Ehefrau zu Protokoll, dass Günter S. kurz vor seinem Tod die Buchstaben YOGTZE (in der Mitte mit einem Apostroph) auf ein Papier geschrieben hatte. Am 12. April 1985 wurde der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ präsentiert. Es gingen mehr als 170 Hinweise bei der Polizei ein, doch keiner konnte zur finalen Aufklärung beitragen.