Neue Folgen „Nord Nord Mord“: So geht es mit Sievers weiter

Der nächste Fall von Sievers fängt relativ unspektakulär an. Denn bis auf zwei verschwundene Hunde scheinen sich auf Sylt gerade keine ungewöhnlichen Vorkommnisse zu ereignen. Das ändert sich, als die Leiche eines getöteten Schriftstellers auftaucht. Angesichts eines hohen Geldbetrags in seiner Jackentasche ist ein Raubmord auszuschließen. Wie bei fast allen der nächsten „Nord Nord Mord“-Episoden ist Benno Kürten („Das Traumschiff“) für die Regie verantwortlich. Das Skript stammt von Katja Töner, die schon die 22. Folge der Reihe („Sievers und der Traum vom Fliegen“) sowie zahlreiche Drehbücher für die „SOKO“-Krimis verfasst hat.

Die beliebte ARD-Serie "Nord bei Nordwest" zieht auch nach 25 Folgen Millionen Zuschauer an. Doch was passiert mit den Darstellern, deren Charaktere den Serientod sterben? Wir werfen einen Blick auf die Projekte der ausgeschiedenen Serien-Stars.

„Sievers und der tiefe Schlaf“

Der Titel dieser von Benno Kürten erdachten und inszenierten Folge spielt auf einen Romanklassiker von Raymond Chandler an. Einen ähnlichen Verweis gab es schon beim Krimi-Flaggschiff „Tatort“ und der Folge „Der tiefe Schlaf“ von 2012. Ob es ein paar clever platzierte Verweise zu entdecken geben wird? Jedenfalls erhält Sievers in dieser Folge eine Hypnosebehandlung, bis ein lauter Schrei seine Ruhephase unvermittelt unterbricht. Der Kriminalhauptkommissar schreckt auf und begibt sich auf die Suche nach der Ursache. Als er am Fuß einer Treppe den Körper einer Person erblickt, erhält er einen Stoß.