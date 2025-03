„Nord bei Nordwest“-Star Henny Reents in der „Praxis mit Meerblick“

Henny Reents hat ihren Auftritt gleich in der ersten neuen Folge der Arzt- und Familienserie. Diese trägt den Titel „Volle Kraft voraus“. Das Erste strahlt die Episode am Freitag, dem 11. April 2025, um 20:15 Uhr aus. Am selben Tag stellt die ARD den 23. Teil der Reihe „Praxis mit Meerblick“ auch in die Mediathek ein. Fans von Henny Reents können sich zudem auf die Serie „Schwarzes Gold“ freuen, die den deutschen Ölrausch in der Lüneburger Heide um das Jahr 1900 thematisiert. In der Ende 2025 ausgestrahlten Serie ist die Schauspielerin nämlich neben „Game of Thrones“-Star Tom Wlaschiha und Harriet Herbig-Matten („Maxton Hall“) zu sehen.