„Praxis mit Meerblick“ 2026: Darauf muss sich Nora Kaminski gefasst machen

Woher wissen wir, dass es neue Folgen 2026 geben wird?

„Praxis mit Meerblick“ gehört seit Jahren zu den erfolgreicheren Serien in der ARD. Im Schnitt verfolgten in den letzten Jahren etwa drei bis vier Millionen Zuschauer die einzelnen Folgen – eine Fortsetzung im Jahr 2026 schien wahrscheinlich. Nun hat Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn in einem Interview mit der Ostsee-Zeitung bestätigt, dass es neue weitere Folgen geben wird; möglicherweise sogar mit sechs Folgen, also zwei mehr als bisher üblich. Eine offizielle Bestätigung seines der ARD steht noch aus.