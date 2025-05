"Die Immo-Helden – Clever renoviert, gut verkauft": Infos zur neuen ZDF-Reihe

Der Traum vom schnellen Immobilien-Glück ist für viele verlockend, aber selten ein Selbstläufer. Wer den Schritt wagt, braucht nicht nur Kapital, Know-how und Kreativität, sondern vor allem eins: Mut. In der neuen Reihe "Die Immo-Helden – Clever renoviert, gut verkauft" (ab Mittwoch, 14. Mai, 19.25 Uhr, wöchentlich im ZDF oder am Sendetag um 12 Uhr die ersten vier Folgen in der Mediathek streamen) werden genau jene Menschen begleitet, die diesen Schritt wagen – mit Herzblut, Hammer und Hoffnung rein ins Immo-Business.

In der Auftaktfolge nehmen Erik und seine Frau Eli eine echte Herausforderung in Angriff: Eine sanierungsbedürftige Wohnung mitten in Duisburg soll in neuem Glanz erstrahlen. Das mit einem Renovierungsbudget von gerade einmal 7.000 Euro. Trotz der knappen Kasse träumt das ambitionierte Duo von einem satten Gewinn: 100.000 Euro sollen am Ende auf der Habenseite stehen. Eine waghalsige Rechnung oder ein meisterhaft kalkulierter Plan? – Jedenfalls ist da der Glamour der Netflix-Dokuserie "Selling Sunset", gewissermaßen der Ferrari unter allen Immobilien-Dokus, weit, weit weg. Hier geht es um einiges bodenständiger und realistischer zur Sache.