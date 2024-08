„Praxis mit Meerblick“: So geht es in der neuen Staffel mit Nora Kaminski weiter

Als am 21. April 2017 der Pilotfilm der ARD-Reihe „Praxis mit Meerblick“ über die Bildschirme lief, war nicht abzusehen, dass dieses der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein würde. Seitdem lockt – die von Tanja Wedhorn gespielte – Inselärztin Nora Kaminski bei Erstausstrahlungen regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Mattscheibe. Inzwischen umfasst die Reihe 22 Episoden. Eine neue Folge gab es jedoch zuletzt im Mai 2024. Wie geht es also weiter mit der auf Rügen tätigen Ärztin ohne Doktortitel?

Wann ist mit neuen Folgen zu rechnen?

Fans dürfen sich freuen: Denn die von Real Film Berlin produzierte Serie ist noch nicht zu Ende erzählt. So sind zwei neue Episoden von „Praxis mit Meerblick“ bereits seit Juni 2024 im Kasten. Die Drehorte befanden sich nicht nur auf Rügen, sondern unter anderem auch in Berlin und Potsdam. Zwar hat die ARD noch keinen fixen Ausstrahlungstermin verkündet, allerdings erfolgte die Erstausstrahlung neuer Filme – im Rahmen der Reihe „Endlich Freitag im Ersten“ – bisher immer im März, April oder Mai zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Fans der Serie sollten sich also die Freitagabende im Frühjahr 2025 freihalten. Alternativ werden die neuen Folgen aber auch in der Mediathek der ARD abrufbar sein.