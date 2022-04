Prominent getrennt: Wer hat gewonnen? Wie lief das Finale?

Millimeter-Entscheidung im Finale von "Prominent getrennt": Ein einziges Dominosteinchen gibt im letzten Spiel den Ausschlag über Sieg und Niederlage. Das unterlegene Paar geht erhobenen Hauptes, die Sieger wollen das Preisgeld in eine Paartherapie investieren.

Finale bei "Prominent getrennt" – und Gigi beginnt den Tag erst einmal mit einem ordentlichen Furz. "Tschuldigung, ich wusste nicht, dass das stinkt", sagt er kleinlaut, als seine Ex Michelle sich über die morgendliche Lärm- und Geruchsbelästigung beschwert. Konnte man ja auch nicht mit rechnen.

Die Stimmung in der "Villa der Verflossenen" ist angespannt. Noch vor dem ersten Spiel startet Sarah Joelle das erste Drama. Die Ex-Paare sollen sich selbst in Gruppen einteilen und das läuft nicht nach ihrem Geschmack. Sie macht Dominik und der ganzen Villa eine Szene, weil angeblich über ihren Kopf hinweg Entscheidungen getroffen werden.

Zerfällt das erste Team noch vor dem ersten Spiel? Nein, denn im Laufe des Finals reißt Sarah sich zusammen und schnuppert gemeinsam mit Tennis-Legende Dominik sogar am Sieg. Doch der Reihe nach.

Im ersten Spiel müssen die Ex-Paare im Schlamm tauziehen. Doreen und Patrick haben gegen Meike und Kraftprotz Marcus keine Chance. Sie werfen vorzeitig das Handtuch, um Kräfte zu sparen. Michelle und Gigi liefern sich einen erbitterten Kampf gegen Sarah und Dominik, ziehen aber den Kürzeren – und sind danach so ausgepowert, dass es auch in der Verliererrunde gegen Doreen und Patrick nicht mehr reicht.

Somit stehen Meike und Marcus, Sarah und Dominik sowie Doreen und Patrick im Halbfinale. Michelle und Gigi sind raus. "Diese unglaublich starke, diese gigantische Gigi-Kraft hat heute nicht ausgereicht", stellt der Verlierer konsterniert fest. Michelle ist sich sicher, dass die beiden in jedem anderen Spiel gegen Doreen und Patrick gewonnen hätten. "Du hast mich, ich hab dich", tröstet Gigi. Die beiden möchten ihrer Liebe nochmal eine Chance geben.

Deutlich weniger harmonisch geht es bei "Doreensche" und "Patrese" zu. Die beiden zoffen sich darüber, ob Gigi sich über den "alten Mann" Patrick lustig gemacht hat. Würde er nie tun, meint Patrick. "Du bist so arrogant", meint Doreen. "Vermutlich werden wir uns jetzt wieder 30 Jahre nicht sehen", prophezeit Patrick. Im Gespräch mit Dominik kommt ihm eine Erleuchtung. Patrick glaubt, sich wieder an den damaligen Trennungsgrund zu erinnern: "Die war unerträglich."

Das Halbfinale ist dann schnell entschieden. Es geht hoch hinaus – dort müssen die Ex-Paare auf einem Schwebebalken Tabu spielen, also Begriffe erklären, ohne bestimmte Worte zu benutzen. Sarah überwindet ihre Höhenangst, Doreen sieht sich dazu nicht im Stande. "Nein, nein, nein, ich kann nicht!" Patrick hofft darauf, dass andere Paare genauso versagt haben – vergebens.

Der letzte Dominostein bleibt stehen

Somit tragen Marcus und Meike gegen Dominik und Sarah das finale Duell um den Sieg aus. Es geht um 44.000 Euro. Die Ex-Paare müssen Rücken an Rücken Dominosteine auf einem wackeligen Gerüst platzieren. Das klappt bei Dominik und Sarah deutlich besser als bei Marcus und Meike. Die beiden haben schnell eine Reihe stehen, doch beim ersten Versuch fallen nur wenige Steine. Beim zweiten Mal bleibt dann aber nur der letzte Stein stehen. Für Dominik muss sich das anfühlen, wie ein Netzroller bei Matchball im Wimbledon-Finale – nur dass er vom Wimbledon-Finale in etwa so weit weg ist wie "Prominent getrennt" von guten Quoten.