Prominent getrennt: Wer sind Luigi Birofio und Michelle Daniaux?

Gemeinsam mit sieben weiteren Ex-Paaren wagen sich Luigi "Gigi" Birofio und Michelle Daniaux bei "Prominent getrennt" in die "Villa der Verflossenen". Doch wie haben sich die beiden ihren Promi-Status eigentlich erarbeitet?

Es riecht nach einer ganz besonders perfiden Variante des "Sommerhaus' der Stars": Bei "Prominent getrennt" müssen ebenfalls acht Promi-Duos gemeinsam unter einem Dach wohnen und verschiedene Spiele absolvieren. Nach und nach scheiden die Teams aus, das Gewinner-Duo bekommt 100.000 Euro. Doch anders als beim "Sommerhaus", bei dem zwar viele Beziehungen nach den Dreharbeiten zerbrechen, im Sommerhaus aber noch mehr oder weniger intakt sind, haben die Paare bei "Prominent getrennt" ihre Trennung schon hinter sich.

Trennung 2021 So auch Gigi Birofio und Michelle Daniaux. Die beiden lernten sich 2020 in der ersten Staffel von "Ex on the Beach" kennen, einer Reality-Show, deren zweite Staffel schon nur noch bei TVNOW lief. Ein Paar wurden Gigi und Michelle erst nach ihrer Teilnahme. Nach einem Jahr trennten sie sich 2021 wieder. Dabei hatten sie sogar schon Umzugspläne geschmiedet. Grund waren laut Michelle viele kleinere Vorfälle, zudem soll Gigi ziemlich eifersüchtig gewesen sein.

Kurz-Auftritt bei "Kampf der Realitystars" Gigi sammelte nach "Ex on the Beach" noch weitere Erfahrungen im Reality-TV: 2021 war der 22-Jährige Teilnehmer in der RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars". Sein Aufenthalt in der Promi-Sala in Thailand dauerte aber nur eine Folge. Keine wirkliche Chance, echten TV-Ruhm zu sammeln, also wagt der Schwabe mit italienischen Wurzeln nun den nächsten Anlauf.

Michelle Daniaux schrieb nach "Ex on the Beach" und der Liebelei mit Gigi nur noch durch eine Nasen-OP Schlagzeilen. Mit der sei sie sehr zufrieden, ließ die 23-Jährige ihre Instagram-Follower wissen. Michelle kommt aus Innsbruck in Österreich. Neben der Tätigkeit als Reality-Star und Influencerin gibt RTL in ihrem Steckbrief noch Studentin als Beruf an.

In "Prominent getrennt" müssen Michelle und Gigi ab dem 22. Februar bei RTL (und immer eine Woche vorab bei RTL+) beweisen, dass sie trotz Trennung noch als Team zusammenarbeiten können. Und wer weiß, was noch so passiert. Beide sind sich sicher: "Nach 'Prominent getrennt' sind wir entweder für immer getrennt oder wieder ein Paar.” Liebes-Comeback ist nicht ausgeschlossen.