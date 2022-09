Queen Elizabeth II.: Wer überträgt das Begräbnis?

Am Mittwoch wurde der Sarg mit Queen Elizabeth II. vom Buckingham Palace nach Westminster Hall überführt. Am Montag findet das offizielle Staatsbegräbnis statt. Diese Sender sind live dabei.

Hunderttausende Briten säumten die Straßen in London, um von der verstorbenen Königin Abschied zu nehmen. Der neue König Charles III., seine Geschwistern Anne, Edward und Andrew sowie seine Söhnen William und Harry gingen beim Trauerzug hinter dem Sarg der Königin.

Staatsbegräbnis am Montag live im TV Am Montag, 19. September, wird Queen Elizabeth II. beigesetzt. Um 11.44 Uhr (deutscher Zeit) wird der Sarg in einer Prozession, an der auch die Royal Family teilnimmt, vom Parlament zur Westminster Abbey gebracht. Dort beginnt um 12 Uhr die offizielle Trauerfeier, an der rund 500 Würdenträger aus aller Welt, darunter der US-Präsident Joe Biden, der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die britische Premierministerin Liz Truss sowie Vertreterinnen und Vertreter von Königsfamilien aus Europa und der Welt, teilnehmen.

Die Trauerfeier endet gegen 12.55 Uhr mit Schweigeminuten in ganz Großbritannien. Danach wird der Sarg in einer Prozession zum Londoner Wellington Arch begleitet, wo er in einen Leichenwagen geladen und nach Windsor gebracht wird. Hier findet eine weitere Prozession statt, ehe die Monarchin abends in einer privaten Trauerfeier mit etwa 800 Gästen in der St. George's Kapelle neben ihrem Mann, Prinz Philip, und ihrem Vater, König George VI., beigesetzt wird.

Diverse Sender übertragen die Trauerfeier live. Hier ein Überblick. ARD: Die Sendung "Trauerfeier für die Queen" geht von 9 bis 17 Uhr. Julia-Niharika Sen moderiert, der Kommentar stammt von Leontine von Schmettow. Um 20.15 Uhr zeigt das Erste zudem eine Zusammenfassung des Tages unter dem Motto "Abschied von der Queen – Beisetzung in Windsor".

ZDF: Direkt im Anschluss an das "ZDF-Morgenmagazin" sendet das ZDF ab 9 Uhr live von den Trauerfeierlichkeiten und dem Staatsbegräbnis in London. Hunderte Staats- und Regierungschefs sowie Angehörige von Königshäusern und andere Würdenträger werden in der britischen Hauptstadt erwartet. ZDF-Chefredakteur Peter Frey moderiert die Sondersendung, die bis 18.05 Uhr geht.

RTL: Ab 9 Uhr widmet sich das Spezial "Letzte Ehre für die Queen - Die Welt verabschiedet sich von Elizabeth II." dem Begräbnis der Königin. Bis 18.45 Uhr dreht sich bei RTL alles um die Royals. Zunächst moderiert Katja Burkhard, danach Frauke Ludowig. Gäste im Studio sind Adelsexperte Michael Begasse und Guido Maria Kretschmer.

SAT.1: SAT.1 berichtet ab 11.50 Uhr live von der Trauerfeier aus der Westminster Abbey in London: "GOODBYE, QUEEN ELIZABETH - Die Welt nimmt Abschied" wird moderiert von Claudia von Brauchitsch, Marlene Lufen und Karen Heinrichs. Als Gesprächsgäste werden die Royal-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen, die ehemalige Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel, Sänger Ross Antony sowie die Society-Experten Vanessa Blumhagen und Benjamin Bieneck erwartet.