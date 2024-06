"Rote Rosen" in der Zwangspause: Droht der ARD-Soap bald das Aus?

Torge Oelrich hat 3,8 Millionen Abonnenten auf YouTube – und ist am 2. und 3. Mai in "Rote Rosen" dabei. Uns hat er verraten, was das TV von Videos im Internet lernen kann.

Der Produzent der Serie spricht in diesem Zusammenhang zwar von "einer großen Chance, das Format auf aktuelle Nutzungsgewohnheiten in der täglichen Ausstrahlung und in der Mediathek anzupassen". Trotzdem ist klar, dass die Kürzung der Folgen auf Sparmaßnahmen im Bezug auf die Telenovela zurückzuführen ist. Das bestätigte auch der Geschäftsführer der ARD Degeto im DWDL-Interview. Ob "Rote Rosen" also auch nach 2027 weiter produziert wird, bleibt abzuwarten.