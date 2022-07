"Schlag den Star": Motsi Mabuse und Laura Karasek treffen aufeinander

Das nächste Duell steht fest: Motsi Mabuse und Laura Karasek treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Die neue Ausgabe ist Ende Juli auf ProSieben zu sehen.

Am Samstagabend (2. Juli) haben sich die beiden Fußballstars Robin Gosens (27) und Rúrik Gíslason (34) noch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, bei dem am Ende der Inter-Mailand-Kicker den großen Sieg einfuhr. Jetzt hat ProSieben bereits die nächsten prominenten Teilnehmerinnen für die kommende Ausgabe von "Schlag den Star" angekündigt: Motsi Mabuse (41) tritt gegen Laura Karasek (40) an.