"Tatort: Fährmann": Kritik zum neuen Züricher "Tatort" mit Anna Pieri Zuercher

Im Zürich-"Tatort" wird Kommissarin Isabelle Grandjean von einem neuen Mordfall aus ihrer Vergangenheit eingeholt. Mit einer antiken Münze im Mund des Opfers beginnt eine nervenaufreibende Suche nach einem möglichen Komplizen oder Nachahmer. Die Ermittlungen führen sie in Lebensgefahr.

Tatort: Fährmann Krimi • 22.12.2024 • 20:15 Uhr

Weihnachten gilt gemeinhin als das Fest der Liebe: Wer kann und möchte, verbringt zumindest den Heiligen Abend mit Familie oder Freunden. Diejenigen, die alleine bleiben, spüren die eigene Einsamkeit vielleicht noch ein bisschen mehr als an den anderen 364 Tagen im Jahr. Das gilt auch für Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) im vorweihnachtlichen Zürich-"Tatort: Fährmann" (Regie: Michael Schaerer, Buch: Stefan Brunner, Lorenz Langenegger): Ihre Kollegin Tessa Ott (Carol Schuler) plant, wie jedes Jahr, mit ihrem besten Freund und Mitbewohner Charlie Locher (Peter Jecklin) um die Häuser zu ziehen. Grandjean hofft auf einen Besuch von ihrem Sohn. Doch Ben hat offensichtlich andere Pläne.

Da trifft es sich, dass Grandjean auf dem Weihnachtsmarkt zufällig Bekanntschaft mit dem charmanten Marek (Luca Gregorowicz) aus Warschau macht. Die beiden unterhalten sich und erleben ein romantisches Abenteuer. Wenig später erhält Grandjean eine Karte mit GPS-Koordinaten und einer mysteriösen Botschaft: "Nichts leichter, als in den Hades hinabzusteigen, weh dem, der den Schritt wenden und an die Luft der Erde zurückkehren will."

Spur führt in die Vergangenheit Grandjean folgt den Koordinaten und landet am Fuße einer Brücke, wo sie eine männliche Leiche entdeckt. Im Mund des Toten findet sie eine antike Münze, die sie entfernt, ehe sie die Kollegen von der Kriminalpolizei informiert. Während ihre Kollegin Ott, Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig) und Kriminaltechniker Noah Löwenherz (Aaron Arens) noch über die Identität des vergifteten Mannes grübeln, fühlt sich Grandjean an einen Doppelmord aus ihrer beruflichen Anfangszeit erinnert: Die Opfer trugen ebenfalls Münzen unter der Zunge. Der Täter, ein junger Mann namens Philipp Tournier, hatte kurz nach seinem Geständnis Suizid begangen. Hatte er womöglich einen Komplizen? Oder treibt Jahrzehnte später ein Nachahmer sein Unwesen in Zürich? Grandjean beginnt eigenmächtig zu ermitteln und begibt sich dabei in Lebensgefahr ...

"Tatort: Fährmann" ist der zweite Zürich-"Tatort" unter Regie von Michael Schaerer: Der 49-jährige Schweizer hatte bereits den Vorgänger-Film "Von Affen und Menschen" inszeniert. Damals ermittelte Kommissarin Ott eigenmächtig zum Tod eines Schimpansen im Zürcher Zoo, in dessen Körper Rohdiamanten geschmuggelt worden waren. Der hier vorliegende "Tatort: Fährmann" ist der insgesamt achte gemeinsame Einsatz von Grandjean und Ott und entwickelt sich – so viel sei an dieser Stelle verraten – recht schnell zu einem nervenaufreibenden Psychothriller.

Winterliche Dreharbeiten Die Dreharbeiten fanden von Mitte November 2022 bis Anfang Februar 2023 in in Zürich und Umgebung sowie in La-Chaux-de-Fonds statt. Eine besondere Herausforderung seien dabei, laut Hauptdarstellerin Carol Schuler, die vielen Nachtdrehs bei Minusgraden gewesen.

Ihre Kollegin Anna Pieri Zuercher ist übrigens, im Gegensatz zu der von ihr dargestellten Kommissarin Grandjean, ein echter Weihnachtsfan, wie sie im Interview betont: "Das liegt zum Teil an all den schönen Erinnerungen, die ich aus meiner Kindheit habe. Aber ich mag auch den Winter im Allgemeinen und die Wärme der Winterabende. Ich liebe es, mit meiner Familie zusammenzusein, ich liebe es, zu kochen und den Abend vorzubereiten. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, die mich zentriert und in der ich meine wichtigen Bezugspunkte wiederfinde. Ich nehme auch normalerweise zwei Wochen echten Urlaub an Weihnachten und ruhe mich in dieser Zeit mit meiner Familie aus."

Zwei weitere "Tatort"-Filme aus Zürich unter den Arbeitstiteln "Rapunzel" und "Herzenssache" sind bereits abgedreht.

