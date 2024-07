"Tatort: Warum": Kritik zum Krimi mit Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs

Aus der Sicht der Hinterbliebenen

Dagmar Manzel macht beim Franken-"Tatort" mit ihrem zehnten, voraussichtlich im Herbst 2024 folgenden Fall Schluss. Warum das traurig ist, beweist auch der achte fränkische "Tatort: Warum", der seine Premiere am 1. Mai 2022 feierte und nun wiederholt wird. Der Film beginnt mit einer schönen, weil liebevoll sanften Bettszene. Eine Frau (Julie Engelbrecht) versichert sich in spielerischer Gewissheit der Zuneigung ihres Partners (Caspar Schuchmann), indem sie ihre Körperteile nacheinander benennt und wissen möchte, ob der Befragte diese liebt. Dazu hört man frühsommerlich leichten Folk, der auch noch weiter erklingt, als in der nächsten Szene der aus dem Bett bekannte Mann mit seiner Mutter (Valentina Sauca) telefoniert und sich beide, ebenso liebevoll, für ein gemeinsames Essen am gleichen Abend verabreden. Es besteht kein Zweifel: Lukas Keller, so der Name des freundlichen Protagonisten, steht mitten im Leben – und das Leben steht auf ihn. Leider hört der Folksong irgendwann auf zu spielen, und Lukas liegt im "Tatort: Warum" brutal ermordet in der Gosse.