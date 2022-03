The Masked Singer 2022: Wer könnte der Koala sein?

Diese Koala geht auf Nummer sicher: Der "Masked Singer"-Teilnehmer trägt einen Helm und eine Jacke in der Warnfarbe Orange. Doch wer steckt unter der Maske?

700 Stunden Arbeit stecken im Koala-Kostüm, das Teil der sechsten "The Masked Singer"-Staffel ist. "Beim Koala steht definitiv das Fell im Vordergrund. Es besteht aus mehreren Schichten und viele Haare sind einzeln aufgeklebt. Damit das Gesicht unseres Koalas eine Mimik bekommt, wurde viel rasiert und epiliert", erläutert Maskenbauerin Marianne Meinl.

Der Koala möchte durch seine Zuverlässigkeit, Neugierde und Anpassungsfähigkeit bei den Zuschauern punkten. Er liebt die deutsche Küche, verließ aus diesem Grund Australien und betreibt in seiner neuen Heimat die Imbissbude "Eukalyptus Express".

Was sind die Tipps der Zuschauer?

Beim Koala denkt man an Australien, bei Australien denkt man ans RTL-"Dschungelcamp" und beim "Dschungelcamp" denkt man an Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Da Zietlow schon dabei war, lautet der Top-Tipp der ProSieben-Community also Daniel Hartwich. Auch Comedian Faisal Kawusi sowie Prince Damien, Dschungelkönig von 2020, werden genannt.