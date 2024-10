Umut über Folgen nach "Sommerhaus"-Ausstrahlung: "Ist mir grad alles zu viel"

„Ist mir grad alles zu viel, konnte auch diese Nacht kaum schlafen, weil ich Folge 7 (…) noch nicht verarbeitet habe“, zeigt sich Umut auf Instagram bewegt von den Erlebnissen. Im "Sommerhaus der Stars" sind er und Rafi Rachek heftig aneinander geraten. Als „kleine Chihuahuas“ bezeichneten Umut und seine Partnerin Emma Rafi und Sam. Die Lage eskalierte. „Du hast uns als Hunde diffamiert!", schrie Rafi und kippte sein Glas Wasser in Umuts Gesicht. Ex-Bachelor Oliver Sanne ging daraufhin zum Glück zwischen die beiden, bevor noch schlimmeres passierte. Die ganze Auseinandersetzung hätte bei dem Reality-Star Spuren hinterlassen. Auf Instagram erklärte Umut, wegen des Wassers habe er „Stunden danach noch auf der einen Seite kaum etwas gehört“.

Es ist schon erstaunlich, wie viele Paare an der TV-Show "Sommerhaus der Stars" teilgenommen haben und sich danach trennten. Nun hat es schon wieder zwei Promis erwischt, die in der aktuellen Staffel noch als Paar zu sehen sind.

Gezielte Mobbing-Attacken?

Doch der "Sommerhaus"-Bewohner klagt nicht nur das Verhalten von Rafi Rachek an. Die anderen Promis hätten sich Umut und Emma als Ziel für Mobbing-Attacken vorgenommen. "Im Alltag vor Ort wurden wir immer angeschrien, beleidigt, angegangen, gemobbt und so weiter“, so seine Vorwürfe. Zudem bedaure er, dass zu wenig von den harmonischen Momenten von ihm und Emma im TV gezeigt worden sind.