Achillessehnen-Risse immer häufiger – wie man vorbeugt

Risse der Achillessehnen haben in den letzten Jahren zugenommen. Wie ihr das Risiko einer solch schmerzhaften und gefährlichen Erfahrung minimieren könnt, erfahrt ihr hier.

Das Fußballturnier endete für den 41-Jährigen abrupt und schmerzhaft – ausgerechnet an einem Freitag, dem 13. „Ich habe den Ball von meinem Mitspieler bekommen und bin dann Richtung Tor gelaufen. Auf einmal gab es unterhalb der Wade einen sehr starken Schmerz, der sich angefühlt hat, als hätte ich einen Messerstich hinten rein bekommen. Da bin ich erst einmal zusammengesackt und hatte das Gefühl, irgendetwas Schlimmeres ist passiert, irgendetwas ist ab.“ Wenige Tage später stellte sich beim Orthopäden heraus: seine Achillessehne war gerissen.

Daher entschied sich auch der 41-jährige Hobbyfußballer für die Operation. Dabei werden die Enden der gerissenen Achillessehne mit kräftigen Fäden wieder verbunden. Eine Weile musste er danach noch eine Spezialschiene tragen, um die Sehne zu schonen. Außerdem musste er in der Physiotherapie Muskulatur und Sehne wieder auftrainieren.

Orthopäden beobachteten in den vergangenen Monaten eine deutliche Zunahme solcher Achillessehnen-Risse – Grund könnte die sportliche Inaktivität während und nach der Corona-Pandemie sein. Denn eine Sehne wieder aufzutrainieren dauert deutlich länger, als verloren gegangene Muskulatur wieder aufzubauen. Mein Tipp daher: einfache Übungen für die Achillessehne in den Alltag einbauen. Beispielsweise stellt man sich mit dem Vorfuß auf eine Treppenstufe, dann sinkt man mit den Fersen ab, drückt sich anschließend mit gestreckten Knien wieder hoch, langsam und gleichmäßig. Danach lässt man die Fersen wieder absinken. Das Ganze 20-mal wiederholen. So kann man schmerzhaften Achillessehnen-Rissen erfolgreich vorbeugen.