Aktionswoche: Aktiv bleiben, gesund leben

Exklusiv für prisma: Vom 5. bis 10. März klären prominente Gesundheitsexperten über gesunde Lebensweise, mentale Stärke und die Prävention von Krankheiten auf – per Telefonaktion und live auf Instagram, YouTube oder Facebook. Machen Sie mit! Die sechs Experten haben wertvolle Gesundheits-Tipps und geben Ihnen Antworten auf Ihre persönlichen Fragen.

Mit einer ausgewogenen, ballaststoffreichen und frischen Nahrung verringert sich das Risiko für Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich. Doch was so simpel klingt, ist für viele Menschen schwierig umzusetzen. Dazu kommen Bewegungsarmut und Übergewicht – damit steigt auch die Gefahr von Herzinfarkt, Schlaganfall und Lungenerkrankungen. Wie man diese vorbeugen kann, darüber redet TV-Arzt und Buchautor Heinz-Wilhelm Esser, bekannt als Doc Esser, am 10. März im Facebook LiveChat.

Regelmäßige Bewegung ist der zweite große Pfeiler für ein gesundes Leben. Wussten Sie, dass 30 Minuten täglich viele Erkrankungen vorbeugen oder ihren Ausbruch verzögern? Das heißt: regelmäßige Bewegung in den Familienalltag einbauen. Wie das ohne großen Aufwand gelingen kann, darüber spricht Olympiasiegerin Britta Heidemann mit prisma-Lesern am 9. März live bei Instagram. Die erfolgreiche Fechterin engagiert sich zudem für gesundheitsfördernde Maßnahmen an Schulen. Sie unterstützt die Präventionsinitiative fit4future und kennt die besten Tipps, um Schüler fit zu machen.

Denn besonders für die Jüngsten ist Bewegung wichtig. Sie schult das Gleichgewicht, stärkt Herz-Kreislaufsystem, Immunsystem, Muskulatur und Knochen, erhöht die kognitive Leistungsfähigkeit und erhöht die sozialen Kompetenzen. Unter dem Motto "Kinder fit und fröhlich durchs Jahr bringen" beantwortet die Kinder- und Jugendärztin Dr. Melanie Ahaus alle Fragen rund um das Thema Kindergesundheit in ihrer Telefonaktion am 7. März.

Wie das Leben eines jungen Menschen mit einer seltenen Krankheit aussieht, darüber spricht Dr. Eckart von Hirschhausen mit dem Shooting-Star am deutschen Comedy-Himmel: Carl Josef. Der 17-Jährige ist Gast bei "Hirschhausens Quiz des Menschen" am 5. März im Ersten. Außerdem porträtiert von Hirschhausen in seiner Sendung einen Jugendlichen, der an schweren Depressionen litt. Für prisma erklärt der Moderator exklusiv in einem Video, wie wichtig das Thema seelische Gesundheit ist. Zu sehen ist es ab Samstag bei prismaTV auf YouTube.

Mindestens eine tiefe Krise erlebt wohl jeder einmal in seinem Leben – ob Trennung von einem Partner oder Tod eines Familienmitglieds, Verlust des Arbeitsplatzes oder eine schwere Erkrankung. Wie können Menschen ihre persönliche Krise bewältigen? Dafür gibt es unterschiedliche, sehr individuelle Wege. Einen davon bietet Dr. Johannes Wimmer an. Der Mediziner, Fernsehmoderator, erfolgreiche Autor und Social-Media-Influencer hat dafür einen 30-Tage-Onlinekurs entwickelt. Über sein Angebot zur persönlichen Krisenbewältigung spricht Dr. Wimmer live auf Instagram am 6. März und stellt den prisma-Lesern sein persönliches Konzept für diese neue Methode vor.