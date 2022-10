Aktionswoche: Gesund essen, gut schlafen, nachhaltiger leben

Machen Sie mit bei der prisma-Gesundheitswoche und erfahren Sie, was Sie tun können, um gesünder zu essen, besser zu schlafen und nachhaltiger zu leben.

Die große Mehrheit der prisma-Leser ist an Themen rund um Gesundheit und Medizin interessiert*. Und jeder zweite Bundesbürger bis 35 Jahre setzt bei der Ernährung auf Nachhaltigkeit. Die meisten wollen Obst und Gemüse passend zur Saison essen und möglichst keine Lebensmittel wegwerfen. Was ist nachhaltig und was nur Augenwischerei? Das können Verbraucher oft nur schwer erkennen. Wir sagen, wie es geht.