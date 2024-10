Aktionswoche Gesundheit: Live-Talk mit Doc Esser

Die Apothekerin Silke Langer aus Hude beantwortete zu Beginn der Aktionswoche am prisma-Telefon Fragen wie: „Ich habe einen Fließschnupfen. Könnte das möglicherweise ein Symptom für eine Corona-Erkrankung sein?“. „Fließschnupfen und auch Halsschmerzen können Corona als Ursache haben. Zuverlässig lässt sich dies nur durch weiterhin sinnvolles Testen herausfinden“, so der Tipp der Apothekerin. Zu allen Fragen rund um Kindergesundheit konnten prisma-Leser Dr. Melanie Ahaus, Kinder- und Jugendärztin aus Leipzig, anrufen. Vor allem das Thema Husten interessierte die Leser. Ununterbrochen klingelte das prisma-Telefon bei Prof. Dr. Burkhard Sievers, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie am Sana-Klinikum Remscheid. Zahlreiche Betroffene mit Long-Covid-Symptomen wollten wissen, welche Therapiemöglichkeiten es für sie gibt. „Wenn es nicht das eine Medikament gibt, das die ganzen Symptome wegbläst, gibt es die eine oder andere Therapiemöglichkeit, die zu erwägen ist. Dazu empfehle ich einen Termin in einer Long-Covid-Ambulanz zu machen“, so der Rat von Prof. Sievers an die Betroffene.