Akupunktur hilft Schwangeren mit Allergien

"Ich leide zurzeit wieder sehr unter meiner Allergie. Allerdings bin ich in der zehnten Woche schwanger und möchte gerne, wann immer es mir möglich ist, vermeiden, Medikamente einnehmen zu müssen. Früher habe ich immer Antihistaminika genommen", fragte mich vor einigen Tagen eine 30-jährige Patientin in meiner Sprechstunde. "Wenn Sie auf Medikamente verzichten möchten, gibt es als Alternative beispielsweise die Akupunktur", antwortete ich der werdenden Mutter. Eine Hypersensibilisierung hatte meine Patientin bisher noch nicht gemacht.

Ich empfahl meiner Patientin deshalb zehn Sitzungen mit einer Kombination aus klassischer Körperakupunktur, kombiniert mit beidseitiger Ohr-Akupunktur. Hierbei werden dünne Nadeln im Bereich verschiedener Meridiane wie zum Beispiel an Armen und Nase oder am Ohr gesetzt. Eine Sitzung dauert in der Regel etwa 20 Minuten. "Oft spüren die Betroffenen schon nach ein bis zwei Sitzungen eine deutliche Linderung der Beschwerden." In manchen Fällen ist auch ein Placebo-Effekt möglich.