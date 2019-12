| Gesundheit im TV

Mit 16 hört Anna zum ersten Mal Stimmen, obwohl niemand außer ihr im Haus ist. Heute ist sie 23, eine Odyssee durch Kliniken liegt hinter ihr. Über ihr Leben mit der Schizophrenie schreibt sie offen in einem Blog, teilt ihre Erfahrungen. Die Sendung zeigt auch, wie sie gegen das Stigma ankämpft, das die Erkrankung immer noch bedeutet.

selbstbestimmt! Die Reportage • Samstag, 28.12. • 9.30 – 10 Uhr • ARD alpha

So entkommen Sie dem Silvesterblues

Das Magazin mit Dr. Hans Gasperl zeigt einfache, aber wesentliche Möglichkeiten, auch im kommenden Jahr gesund und zufrieden zu bleiben. Die Feiertage und der Jahreswechsel sind für viele mit Schwermut statt mit Freude verbunden. Am weitesten verbreitet ist sicherlich die Einsamkeit, aber auch Gefühle von Versäumnis und Angst vor der Zukunft sind häufig. Was verstärkt diese Empfindungen, was lässt sich dagegen tun? Diesen Fragen gehen Dr. Gasperl und seine Experten nach.

Einfach gut leben • Sonntag, 29.12. • 8.20 – 8.30 Uhr • Servus TV

Die Schattenseiten der Windkraft

Windkraft gilt als wichtiger Bestandteil der Energiewende. Aber neben der Verspargelung der Landschaft wirft die Quelle der erneuerbaren Energie durch den Lärm der Rotoren auch gesundheitliche Probleme auf. Anwohner von Windparks berichten in der Reportage über Beschwerden wie Einschlafschwierigkeiten, weniger tiefen Schlaf bis hin zu Unwohlsein. Um die Lärmbelastungen zu reduzieren, entwickeln Forscher "intelligente" Rotorblätter, die leiser und effektiver sein sollen.

Die Wahrheit über ... • Montag, 30.12. • 22.30 – 23.15 Uhr • Tagesschau24