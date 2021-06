Arteriosklerose: Warum die Beine dann schmerzen

"Ich komme keine 200 Meter mehr weit, dann muss ich stehen bleiben, weil die Beine so schmerzen" – diese Beschwerden schilderte mir ein 58-jähriger Patient, der vor wenigen Wochen neu in meine Praxis kam. Es stellte sich heraus, dass er langjähriger starker Raucher war, und einen schlecht eingestellten Diabetes Mellitus Typ II hatte.

Die Diagnose war recht schnell gefunden: Mein neuer Patient litt an einer schweren "Verkalkung" der arteriellen Beingefäße, die dazu führte, dass unter Belastung zu wenig sauerstoffreiches Blut zu den Beinmuskeln gelangte. Das war der Grund dafür, warum er alle 200 Meter eine kurze Pause eingelegen musste. Umgangssprachlich wird die Erkrankung wegen der regelmäßigen unfreiwilligen Pausen auch "Schaufenstererkrankung" genannt. Sie heißt so, weil die Betroffenen beim Einkaufen oft vor Schaufenstern stehen bleiben, bis die Schmerzen in den Beinen nachlassen.

Ursächlich für die zu engen Gefäße ist die Arteriosklerose. Durch chronische Entzündungen, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Übergewicht, Rauchen und Bewegungsmangel kommt es zu Einlagerungen von Fetten in die Arterieninnenwand. Das löst wiederum eine Entzündungsreaktion aus, die dazu führt, dass sich kleine Blutgerinnsel bilden, Plaques und Thromben, die je nach Größe den Blutstrom behindern. Diese Veränderung an den Gefäßinnenwänden kann leider überall und an jedem Organ stattfinden. Ein typisches Beispiel ist der Herzinfarkt – hier können eine oder mehrere Engstellen in den Herzkranzgefäßen die Auslöser für den Infarkt sein.

