Arthrose: Das hilft bei Gelenkschmerzen

Arthrose, also der Verschleiß des Gelenkknorpels, verursacht starke Schmerzen. Linderung verschaffen gelenkfreundlicher Sport, ausgewogene Ernährung und schmerzlindernde Präparate. Bei fortgeschrittenen Gelenkschäden helfen moderne operative Behandlungsmöglichkeiten. Welche Therapie ist für wen am besten?

Das mit Abstand am häufigsten von Arthrose betroffene Gelenk ist das Kniegelenk. Sieben bis zehn Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Knie-Arthrose. Frauen sind etwa zweimal so häufig von Knie-Arthrose betroffen wie Männer. Warum, ist weitgehend unklar. "Wahrscheinlich spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Es kann unter anderem an einer höheren Rate an häufigeren Fehlstellungen wie X-Beinen liegen. Darüber hinaus scheint Knorpel bei Frauen weniger belastbar zu sein", erklärt Professor Dr. Sven Ostermeier, Facharzt für Orthopädie und leitender Arzt der Knieabteilung in der orthopädischen Gelenk-Klinik Gundelfingen.