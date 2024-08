Arzt-Kolumne: Auch Männer haben Osteoporose

„Es fing damit an, dass ich über einen längeren Zeitraum merkte, dass ich immer kleiner und krummer wurde. Und dann kamen die Knochenbrüche. Niemanden schien es zu wundern, dass ich mir so oft etwas brach. Ich selbst hatte zwar schon mal etwas von dem gefürchteten Knochenschwund gehört, aber für mich war das eine Frauenkrankheit, die ich deshalb nicht haben konnte“, beschrieb der 73-Jährige seinen Krankheitsverlauf.

Aus diesem Grund blieb seine Krankheit lange unentdeckt. Man kann sie zunächst weder sehen noch spüren. Denn bei Osteoporose baut sich die Knochensubstanz allmählich ab – bis die Knochen porös werden. Erst im fortgeschrittenen Stadium kommt es wie bei unserem Patienten zu Knochenbrüchen – insbesondere an den Wirbeln, am Oberschenkelhals und an den Handgelenken. Die Erkrankung wird im Rahmen einer körperlichen Untersuchung mit Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule und des Beckens sowie mithilfe einer Knochendichtemessung diagnostiziert und kann mit Medikamenten behandelt werden. „Es stimmt, auch Männer können brüchige Knochen bekommen“, bestätigte ich ihm. Zwar ist das typische Erscheinungsbild immer noch eine ältere Frau mit einem krummen Rücken. Das dürfte daran liegen, dass der Knochenschwund sehr viel mehr Frauen trifft. Im Alter von über 50 Jahren ist eine von vier Frauen und einer von 17 Männern betroffen. Frauen haben in 80 bis 90 Prozent der Fälle die primäre Form von Osteoporose, die durch den natürlichen Abbau ihres Sexualhormons Östrogen im Alter entsteht.