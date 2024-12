Arzt-Kolumne: Babyschwimmen: Ab wann ist es sinnvoll?

Vor einigen Tagen kam eine junge Familie mit ihren Zwillingen in meine Sprechstunde. Die beiden zwei Monate alten Säuglinge sollten sich nach dem Wunsch der Eltern so früh wie möglich an das nasse Element gewöhnen. Mutter und Vater waren begeisterte Wassersportler und wollten ihre Kinder so schnell wie möglich zum Babyschwimmen bringen.

"Aber wie früh? Also ab wann haben die Kinder überhaupt etwas davon", fragte mich der junge Vater. Babyschwimmkurse gibt es in vielen deutschen Bädern schon für Kinder ab drei Monaten. „Wenn die Zwillinge zu Hause gerne in der Badewanne planschen und eigenständig ihren Kopf halten können, können Sie auch jetzt schon mit ihnen ins Schwimmbad“, sagte ich dem Vater.

Aus ärztlicher Sicht kann ich Babyschwimmen nur empfehlen. Das Bewegen im Wasser stärkt die Muskeln und den Gleichgewichtssinn, außerdem macht es den Kindern Spaß. Sie gewöhnen sich ans Wasser und verbringen intensiv Zeit mit ihren Eltern. Vorausgesetzt natürlich, das Wasser ist angenehm warm zwischen 31 bis 33 Grad. „Und was ist mit tauchen?“, wollte die Mutter der Säuglinge wissen. „Eher nicht. Säuglinge halten zwar automatisch die Luft an, wenn ihr Gesicht mit Wasser in Berührung kommt, aber dieser Reflex hält je nach Kind nur ein paar Wochen oder Monate“, antwortete ich ihr. Tauchen kann Stress für die Kinder und sogar Unfälle verursachen.