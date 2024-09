Arzt-Kolumne: Darf man Kleinkinder vegan ernähren?

Nicht Fisch, nicht Fleisch, keine Milch und kein Ei – so ernähren wir uns in der Familie, und für mein Kind möchte ich das auch so. Oder spricht etwas dagegen?“, fragte mich kürzlich die junge Mutter eines Säuglings, die zu mir in die Sprechstunde kam. Fast jeden Tag kommen Eltern in meine Praxis und wollen wissen, ob sie ihre Kinder vegan ernähren können, ohne dass sie Schaden davontragen. Viele ernähren sich selbst vegan – so wie die Eltern des Säuglings. „Grundsätzlich ist es gut, auf Fleisch und tierische Produkte zu verzichten. Es ist auf jeden Fall besser für unsere Umwelt und vor allem für die Tiere. Vegetarische Ernährung ist beispielsweise überhaupt kein Problem. Bei veganer Ernährung fehlen allerdings mehrere wichtige Nährstoffe, die es dann auch nur eingeschränkt oder gar nicht über andere Lebensmittel gibt“, erklärte ich der Mutter, die mich um Rat gebeten hatte.