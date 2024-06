Arzt-Kolumne: Das hilft bei müden, schmerzenden Beinen

Aber auch Alter, Bewegungsmangel, Übergewicht, Schwangerschaften und Geschlecht – Frauen sind weitaus öfter betroffen – spielen eine Rolle. Darüber hinaus ist bekannt, dass eine Veneninsuffizienz, so der medizinische Fachbegriff, auch vermehrt bei Menschen mit einem Lipödem, also einer Fettverteilungsstörung, auftreten kann. Ursache der Beschwerden ist der gestörte Blutfluss aufgrund defekter Venenklappen. Diese führen dazu, dass sich das Blut in den Gefäßen staut und nicht zurück ins Herz fließen kann. Ohne entsprechende Behandlung besteht über kurz oder lang die Gefahr von Krampfadern oder Thrombosen. Um eine fortgeschrittene Venenschwäche oder etwa Krampfadern als Ursache ihrer geschwollenen, schmerzenden Beine ausschließen zu können, empfahl ich der Patientin den Besuch eines Phlebologen, also eines Venenspezialisten. Glücklicherweise erkannte dieser keine sichtbaren Haut- und Gewebeveränderungen und auch die Ultraschall-Diagnose ergab im Fall dieser Patientin keinerlei Hinweis auf eine Venenerkrankung.