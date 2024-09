Arzt-Kolumne: Dem Sodbrennen ein Ende bereiten

„Ich habe nachts das Gefühl, dass meine Speiseröhre brennt. So geht das nicht mehr weiter“, klagte vor wenigen Tagen ein 50-jähriger Kunde in meiner Apotheke. Ich kenne ihn bereits seit Jahren. Er arbeitet in einem Restaurant mit sehr unregelmäßigen Arbeitszeiten.

Sodbrennen äußert sich durch Schmerzen in der Speiseröhre und unangenehmes, saures Aufstoßen. Es entsteht, wenn der saure Magensaft in die Speiseröhre zurückfließt und dort die Schleimhaut angreift. Oft werden die Beschwerden im Liegen und beim Bücken schlimmer.

Es gibt eine Vielzahl rezeptfreier Medikamente gegen Sodbrennen. Einerseits gibt es Präparate, die die schon gebildete Säure im Magen binden. Andere Arzneimittel verhindern, dass in der Magenwand neue Säure gebildet wird. „Die rezeptfreien Medikamente helfen in aller Regel sehr gut. Es gibt aber auch Fälle, bei denen Sie Ihr Sodbrennen ärztlich untersuchen lassen sollten. Haben Sie jetzt genug Zeit, dass wir darüber sprechen?“, fragte ich ihn.

Im Beratungsgespräch riet ich meinem Kunden außerdem, mit seiner Ernährung dagegen anzugehen. „Mein Notfalltipp: Trinken Sie bei saurem Aufstoßen ein großes Glas Wasser, am besten lauwarm und ohne Kohlensäure. Das spült die Magensäure zurück in den Magen“, erklärte ich dem 50-Jährigen. Zusätzlich riet ich ihm, auf alkoholische und kohlensäurehaltige Getränke sowie auf Kaffee zu verzichten. Denn all das – ebenso wie Eis oder kalte Getränke – regt die Säurebildung an. Gut bekömmlich sind hingegen fettarme und eiweißreiche Mahlzeiten wie zum Beispiel mageres Fleisch oder Quark. Denn das bindet Säure im Magen.