Bei ihrer persönlichen Vorsorge hatte meine 38-jährige Patientin eine Auffälligkeit ertastet, einen Knubbel in der Brust. Sie war sehr beunruhigt. Ihr Gynäkologe schickte sie in ein kleines Brustzentrum. Die Diagnose brachte Gewissheit: Brustkrebs. Die aus Sicht der Mediziner alternativlose Therapie waren Chemo, komplette Brustentfernung per OP und Bestrahlung.

„Ich wollte keine Chemo, und es war richtig, dass ich auf eine Zweitmeinung setzte und zu Ihnen kam“, sagte die Patientin rückblickend in meiner Sprechstunde. Die Evangelischen Kliniken Essen-Mitte sind eines der größten Frauenkrebszentren Deutschlands. Es gibt zahlreiche Krankenhäuser in Deutschland, die Brustkrebs behandeln und weniger als 50 Fälle im Jahr operieren. In unserem von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Brustzentrum werden pro Jahr über 2500 Menschen an der Brust operiert. Quantität, aus der sich Qualität für Patientinnen ableiten lässt: Eine Studie belegt, dass Frauen, die in zertifizierten Zentren behandelt werden, einen Überlebensvorteil haben.

Auch für die 38-jährige Patientin änderte sich mit der Zweitmeinung an den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte der Therapie-Plan. Und sie ging den Weg ohne Bedenken mit. Die Patientin nahm an einer klinischen Studie teil. Ihr hormonsensibler Brusttumor wurde statt mit einer Chemotherapie mit einer Antihormon-Therapie behandelt.

Wir wenden die kurze Antihormontherapie bereits vor einer OP an unserem Klinikum seit zehn Jahren täglich an. Bei fast zwei Dritteln der Frauen verändern sich die Tumorzellen schon nach zwei bis vier Wochen. So auch bei dieser Patientin. Sie wurde brusterhaltend operiert, danach folgte die Bestrahlung. Die Krebszellen haben sensibel auf die Antihormontherapie reagiert, und ein zusätzlicher molekulargenetischer Test zeigte im Rahmen dieser Studie ein geringes Rückfallrisiko an, sodass eine körperlich sehr belastende Chemo-Therapie nicht mehr notwendig war.

Der Krebs ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit besiegt. Die Patientin lebt beschwerdefrei, fühlt sich gesund, strahlt wie die Sonne. Ihre Familie und ihr Leben sind wieder in den Vordergrund gerückt. Sie geht regelmäßig zu Ihrer Frauenärztin zur Nachuntersuchung inklusive Ultraschalls, zur Mammographie meldet sie sich einmal im Jahr im Zentrum an. „Sie haben nach dem heutigen Kenntnisstand alles richtig gemacht. In Ihrem Fall ist keine Chemotherapie erforderlich, somit können wir Ihnen heute eine sehr gute Prognose ausstellen“, konnte ich der 38-Jährigen mit auf den Weg geben.