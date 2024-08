Arzt-Kolumne: Empfindlicher Magen - So geht es bald wieder besser

Sodbrennen entsteht in den meisten Fällen durch eine Schwäche des Schließmuskels am Mageneingang, sodass der Magensaft, der Säure enthält, zurück in die Speiseröhre fließen kann. Dieser Rückfluss verursacht das unangenehme Brennen und auch die anderen Symptome. Die gute Nachricht: Sodbrennen kann in seiner Ausprägung allein durch eine Umstellung des Lebensstils reduziert werden. So kann ein Rauchstopp das Auftreten von Reflux verhindern. Weiterhin empfehle ich Betroffenen häufiger am Tag kleine Portionen zu essen. Die Mahlzeiten sollten möglichst viel Eiweiß und Hülsenfrüchte beinhalten. „Wenn Sie nicht auf Fleisch verzichten wollen, dann am besten helles Fleisch essen. Auf Fertigprodukte verzichten und bitte nehmen Sie sich Zeit bei der Zubereitung der Speise und beim Essen! Wer unter Stress isst, hat ein deutlich erhöhtes Risiko, an Reflux zu erkranken“, erklärte ich dem Patienten.