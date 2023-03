Arzt-Kolumne: Hüftschmerzen nie unterschätzen

Generell gilt: Je früher die Ursache für die Schmerzen erkannt wird, desto schneller und besser kann dem Patienten geholfen werden. So erzielen im Frühstadium der Gelenkbeschwerden oft entzündungshemmende Medikamente oder physikalische Therapien wie etwa Wärmebehandlung gute Ergebnisse. Bleibt hingegen etwa eine Sehnenentzündung lange unbehandelt, so kann dadurch ein chronisches Schmerzsyndrom entstehen. Kein anderes Gelenk verschleißt so oft wie die Hüften. Arthrose ist die häufigste Ursache für Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Das Tückische daran: In der Regel verläuft der Krankheitsprozess über Jahre hinweg schleichend und unbemerkt. Treten erste Symptome auf, so ist die Knorpelschicht meist bereits stark geschädigt. Die Hüfte wird unbeweglich, schmerzhaft und steif. Am Ende einer Hüftarthrose steht oft das völlige Versagen des Gelenks. In diesem Fall kann ein künstliches Gelenk, eine sogenannte Prothese, Funktion und Komponenten des natürlichen Hüftgelenks ersetzen. Doch so weit muss es nicht kommen. Im Frühstadium einer Schädigung können mechanische Knorpelreibungen oft durch eine minimalinvasive Arthroskopie, also Gelenksspiegelung, beseitigt werden. „Rechtzeitig angewendet, hilft zudem Physiotherapie, den Bewegungsablauf zu korrigieren und das Gelenk zu entlasten“, versicherte ich dem 67-Jährigen. Ist der Patient noch jünger und der Defekt noch nicht zu groß, so lässt er sich vielfach auch durch eine Knorpeltransplantation oder ein anderes knorpelregeneratives Verfahren „reparieren“.