Arzt-Kolumne: Ist Clean Eating gesund?

"Mein halber Bekanntenkreis schwört jetzt auf Clean Eating", berichtete mir vor einigen Wochen eine 42-jährige Patientin. „Aber wissen Sie, was sich dahinter genau verbirgt, und ist das wirklich so gesund?“, fragte sie mich. Ich selbst bin kein großer Fan der ganzen Ernährungstrends. Gefühlt kommt jeden Monat ein neuer Trend, wobei die meisten den ganzen Gesundheitsversprechen gar nicht entsprechen. „Was Clean Eating angeht, so bin ich recht angetan von der Grundidee“, antwortete ich ihr.

Immer mehr Hersteller von Lebensmitteln springen auf den Zug des Clean Eating auf. War man früher der Meinung, dass der Konsument so wenig wie möglich von den Inhaltsstoffen eines Lebensmittels wissen sollte, gehen die Hersteller jetzt den anderen Weg und versuchen, so transparent wie möglich zu sein. So gibt es Hersteller, die damit werben, dass ihre Produkte weniger als fünf Inhaltsstoffe haben und frei von Konservierungsstoffen, künstlichen Farben und Aromastoffen sind. Und anstatt des Kleingedruckten auf dem Etikett werden die wenigen Zutaten stolz in großen Lettern präsentiert.